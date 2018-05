Op huwelijksreis gaan: dat is niet zo simpel als je Harry en Meghan heet

De pasgetrouwde Britse prins Harry en Meghan Markle gaan naar verluidt op huwelijksreis naar Namibië. Maar waar ze precies zullen verblijven, zal de wereld niet weten dankzij een bepaalde boekingsstrategie. Dat zegt de Londense royaltywatcher Omid Scobie aan modeblad Elle.

Volgens Omid Scobie wijzigen de plannen van prins Harry en Meghan voortdurend: als iemand zich in de media uitspreekt over de mogelijke verblijfplaats van de twee of de bepaalde regio die ze gaan bezoeken, besluiten ze om net ergens anders te gaan in de hoop geen paparazzi tegen te komen.



Met Harry naar het strand

Als het van Scobie afhangt, wordt het wel zeker Afrika omdat prins Harry er zijn hart verloren is. De grootste diamant in zijn verlovingsring voor Meghan kwam immers uit Botswana. Misschien gaan ze wel richting Afrikaanse kust. “Ik heb (via ‘bronnen’) gehoord dat Meghan graag met Harry naar zee gaat. Ik zie ze zeker een deel van hun vakantie aan het strand doorbrengen”, klinkt het. Al wordt de kust nu misschien geschrapt omdat de media er over hebben bericht…

Geen details



“Ze hebben al zoveel gedeeld tijdens hun huwelijk, nu is het tijd voor wat privacy stelt Kensington Palace. Ze hebben het verdiend”, voegt de royalty watcher eraan toe. Het koninklijk paleis zal geen details prijsgeven geven over de huwelijksreis van de tortelduifjes, zoals het dat naar aanloop van hun huwelijk wel deed via Twitter.