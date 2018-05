Presentator van Qmusic krijgt de wind van voren na tweet over Bart De Pauw: “Compleet ongepast!”

Wim Oosterlinck, presentator bij radiozender Qmusic, krijgt maandag de wind van voren op sociale media na een bericht over Bart De Pauw. “Bart De Pauw is jarig. Stuur #metoo als jij ook jarig bent”, stond er te lezen. En dat schoot bij veel mensen in het verkeerde keelgat.

Televisiemaker Bart De Pauw wordt vandaag vijftig jaar. En dat wilden de presentatoren van de ochtendshow op radiozender Qmusic niet zomaar laten voorbijgaan. Zij maakten van de gelegenheid gebruik om een mopje rond te sturen op sociale media.

“Bart De Pauw is jarig. Hij wordt 50 vandaag. Stuur #metoo als jij ook jarig bent! (en krijg een ongepast berichtje terug”, schreef presentator Wim Oosterlinck op Twitter.

Een tweet die bij heel wat mensen in het verkeerde keelgat schoot. De beweging rond de hashtag #MeToo gaat immers over aanranding, seksuele intimidatie en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Iets waarvoor ook Bart De Pauw onlangs in opspraak is gekomen.

“Ik denk dat zelfs Bart De Pauw dit ongepast vindt”, reageerde iemand. “De #metoo-beweging is geen kapstok voor mopjes. Toch niet als we willen dat er structureel iets verandert.”