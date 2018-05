Taser als politiewapen is onwettelijk: vakbonden dreigen met staking als tests niet stopgezet worden

Brussel - De procureurs-generaal hebben een bezorgde brief gestuurd naar minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) over het gebruik van het stroomstootwapen door agenten. “Het wapen vereist een wettelijk kader dat vandaag niet bestaat”, zo klinkt het.

Het College van Procureurs-generaal vraagt een nieuwe wet zodat het wapen wel geoorloofd zal zijn, maar op het kabinet van Jambon ziet men dat anders. “Volgens ons is de huidige wet voldoende”, zegt Olivier Van Raemdonck, woordvoerder van Jambon. “Een machtiging van de minister voor dit wapen en een goede opleiding volstaan. We gaan het College een brief terugsturen om één en ander te verduidelijken en zetten in tussentijd het project gewoon verder.”

Jambon stelde de taser vorig jaar voor als wapen tegen “extreem agressieve verdachten”. In veertien politiezones loopt een proefproject.

Politievakbond ACV wil dat het project wordt stopgezet en dreigt met een staking. “Als een politieman morgen iemand velt met een taser en het slachtoffer overlijdt, dan zal die agent grote problemen krijgen”, klinkt het bij de vakbonden.