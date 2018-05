Daniel Ricciardo tijdens GP van Monaco verkozen tot 'Driver of The Day'

Daniel Ricciardo won gisteren niet alleen de GP van Monaco, de Australiër werd door de F1-fans ook verkozen tot 'Driver of the Day'.

De meest spectaculaire race was het zeker niet, de GP van Monaco 2018, al was het wel een huzarenstukje dat Daniel Ricciardo met een gehavende F1-bolide de leiding in de race kon vasthouden en na afloop mocht zegevieren. De Australiër nam daarmee revanche voor zijn verlies in 2016. Toen leek Ricciardo onbedreigd richting de overwinning te rijden maar plots stonden tijdens zijn pitstop de juiste banden niet klaar.

Dolle vreugde bij Red Bull en Ricciardo dan ook gisteren na afloop van de race en ook de fans wisten zijn sterke race onder moeilijke omstandigheden te appreciëren. Ricciardo werd dan ook door de F1-fans verkozen tot 'Driver of The Day'. De Australiër is bovendien de eerste rijder dit seizoen die twee keer die eer te beurt valt.

Overzicht winnaars 'Driver of The Day-award':

GP van Australië: Fernando Alonso

GP van Bahrein: Pierre Gasly

GP van China: Daniel Ricciardo

GP van Azerbeidzjan: Charles Leclerc

GP van Spanje: Lewis Hamilton

GP van Monaco: Daniel Ricciardo

