Stoffel Vandoorne opgeofferd voor Alonso?: "Dit was een teleurstellende race"

Onze landgenoot Stoffel Vandoorne kende een teleurstellende race doorheen de straten van Monaco. Onze landgenoot verloor veel tijd tijdens zijn eerste pitstop, waarna hij uiteindelijk als veertiende finishte.

Van op de twaalfde positie mocht Vandoorne op de hardere 'ultrasoft-band' aan de race beginnen. Vandoorne hoopte zo om langer op de baan te blijven alvorens zijn eerste pitstop uit te voeren. Door de hoge bandendegradatie lukte dat echter niet. Bovendien liep het ook nog eens fout tijdens zijn pitstop, waardoor kostbare tijd en posities verloren gingen.

Opvallend was ook dat Vandoorne zijn pitstop ietwat uitgesteld leek te zijn zodat onze landgenoot nog even teamgenoot Fernando Alonso een dienst kon bewijzen door Max Verstappen even op te houden. Alonso moest uiteindelijk echter opgeven door technische problemen.

"Dit was een teleurstellende race voor mij," blikt Vandoorne terug op zijn GP van Monaco. "De eerste stint verliep echt moeizaam. Ik startte op de 'ultrasoft' en was van plan om langer te blijven rijden dan de rijders op de 'hypersofts'. Ik had echter te veel bandendegradatie. Vervolgens verloor ik tijd tijdens mijn eerste pitstop en daardoor verloor ik heel wat plaatsen."

"Mijn laatste stint, op de hypersoft, was een beetje sneller en ik kon vechten met de wagens voor mij. Monaco is echter niet de plaats waar je vlot kan inhalen."

Vandoorne probeert na de teleurstellende race toch nog iets positief te onthouden en dat is de kwalificatie, waarin McLaren progressie lijkt te blijven boeken, al beseft Vandoorne dat McLaren nog heel wat werk te doen heeft.

"We hadden meer verwacht van deze race. Ik denk dat we echter tijdens de kwalificatie opnieuw een stap vooruit gezet hebben. Ik denk echter dat we ons moeten focussen op het verbeteren van de algemene prestatie van de wagen zodat we ons in een betere positie vinden om punten te scoren."

