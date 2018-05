Beide vermiste duikers dood teruggevonden in Nederlands meer

Duikers van de marine hebben maandag in het Grevelingenmeer het lichaam van een sinds zaterdag vermiste duiker gevonden. Het lichaam is gevonden bij een wrak. De identiteit is nog niet officieel vastgesteld. De eerste vermiste duiker werd zondag al gevonden. Het onderzoek naar de toedracht van het ongeval gaat door, aldus de politie. De twee duikers waren zaterdag gaan duiken naar een wrak.