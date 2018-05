De finale in de heren 2-reeks op TC Op De Waal was er eentje tussen twee spelers die mekaar op het tennisveld nog maar weinig kunnen verrassen. Wout Lindmans tegen Joey Stevens is immers een ontmoeting die met de regelmaat van de klok op de Limburgse velden te zien is. Een clash van twee stijlen: de aanvallende Stevens versus de eerder verdedigende Lindmans.