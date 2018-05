Knokke gaat met de titel lopen

Niet promovendus Lommel, maar Knokke is kampioen in de hoogste amateurklasse. Een unicum in de korte geschiedenis van de door de Bond uitgedokterde en alom verguisde competitiehervorming, met play-offs en halvering van de punten. Knokke, dat met 4-0-winst tegen Lommel aan de eindronde begon, vergat dat het eerder ook tegen het verplichte toetje geprotesteerd had en was de meest frisse ploeg in het slopende slot. SK verloor ook in Dessel en kon dat niet meer rechtzetten in de rechtstreekse confrontatie thuis. Het vlot gewonnen duel in Deinze deed er niet meer toe.