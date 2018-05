Investering van 5 miljoen euro in ultramoderne snoekbaarskwekerij in Kinrooi

KinrooiEten we in de toekomst het hele jaar door verse vis zonder dat we daarvoor zeeën en rivieren moeten leeghalen? Als het van de Limburgse viskweker Jiri Bossuyt afhangt wel. Visbedrijf Fish 2 Be kweekt het hele jaar door snoekbaars en dat is zo’n succes dat momenteel een investering van ruim 5 miljoen euro wordt gepland.