“Wij komen elkaar niet zo vaak tegen, hé”, begroet burgemeester Veerle Heeren (CD&V) van Sint-Truiden haar collega Jan Dalemans (HE) van Hechtel-Eksel. Beiden hebben ze er straks hun eerste legislatuur als burgemeester opzitten. Heeren in een stad van 40.000 inwoners, Dalemans in een landelijke gemeente van 12.000 inwoners. “Dankzij een goede samenwerking in de coalitie en met de administratie krijg je zaken in beweging. Als burgemeester alleen kan je niets”, klinkt het.