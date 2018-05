Maar 1 op 3 laaggeschoolde allochtone vrouwen werkt

BRUSSEL Allochtone meisjes doen het in Vlaanderen op het vlak van onderwijs en werk minder goed dan in andere Europese landen. In een lijvig rapport trekt de Sociaal Economische Raad voor Vlaanderen (SERV) dan ook aan de alarmbel: laaggeschoolde meisjes met een migratieachtergrond moeten beter begeleid worden in hun studiekeuze en makkelijker worden ingepast in de arbeidsmarkt. “Meer leerkrachten van allochtone origine zou een deel van de oplossing kunnen zijn”, aldus de SERV.