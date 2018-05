“Trap niet in de val en gooi die factuur weg”

BREEVerschillende Limburgse bedrijven of zelfstandigen hebben de afgelopen dagen een brief gekregen van het Duitse bedrijf Tele Verzeichnis Verlag GmbH. Al jaren probeert deze malafide reclameronselaar uit Hamburg bedrijven in heel Europa een wurgcontract aan te smeren. Maar de FOD Economie staat, ondanks een strenge wet uit 2011, machteloos tegen deze buitenlandse oplichters. Voka en Unizo pleiten voor een internationale samenwerking om dit probleem aan te pakken.