Australiër Will Power rijdt naar eerste zege in mythische Indy 500

Will Power (Penske) heeft zondag de 102e editie van de 500 Miles van Indianapolis op zijn naam gezet. De 37-jarige Australiër schoot bij zijn elfde deelname aan de befaamde Indy 500 eindelijk raak.

Power startte als derde en kwam na 200 ronden op de Indianapolis Motor Speedway drie seconden eerder over de streep dan de Amerikaan Ed Carpenter (Ed Carpenter Racing), die vanop de pole was gestart. Voor zo’n 300.000 supporters nam Power pas vier ronden voor het einde de leiding. De Nieuw-Zeelander Scott Dixon (Chip Ganassi), die de mythische autorace in 2008 won, stond als derde mee op het podium. De Japanse titelverdediger Takuma Sato moest na een botsing opgeven.

Power eindigde de afgelopen tien jaar vijf keer in de top 10 van de Indy 500. In 2015 kwam hij ontzettend dichtbij, maar moest hij vrede nemen met plek twee. Toen moest hij de zege aan zijn Colombiaanse ploeggenoot Juan Pablo Montoya laten. De Australiër won in 2014 de IndyCar Series, maar kon nooit de oppergaai afschieten. Bij zijn elfde deelname slaagde Power daar wel in. Het is zijn 34e overwinning in de IndyCar. Slechts zeven piloten hebben meer zeges op hun palmares.