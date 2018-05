Vandaag op Roland Garros: Amerikaans gevaar voor Elise Mertens, Duitse tegenstand voor Kirsten Flipkens

In volle middaghitte werkte Elise Mertens (WTA 16) gisteren nog een laatste ­oefendrafje af. Aan de overkant van het net stond de linkshandige Tsjechische Lucie Safarova (WTA 53). Geen toeval, legt coach Rick Vleeschouwers uit. ­Safarova moest als model dienen voor de tegenstander van vandaag, de Amerikaanse Varvara Lepchenko (WTA 92).

'Lepchenko is linkshandig, valt graag aan en speelt graag tempo. Maakt heel goede punten, maar gaat ook wel eens in de fout. Kortom, het kan gevaarlijk worden.'

Mertens en Lepchenko, een Amerikaanse met roots in Oezbekistan, bekampen mekaar voor het eerst. Het duel staat vandaag als vierde match op court 6 geprogrammeerd.

Flipkens voldoende hersteld?

Kirsten Flipkens (WTA 69) begint vandaag tegen de 31-jarige Duitse Tatjana Maria (WTA 64) aan het tornooi. Is ze voldoende hersteld van de inspanningen die ze de voorbije week in Nürnberg geleverd heeft? Daar schopte de 32-jarige Flipkens het tot de halve finale. Onderweg schakelde ze onder meer Alison Van Uytvanck en titelverdedigster Kiki Bertens uit. Alsof dat straffe parcours nog niet volstond, haalde ze in het dubbelspel ook nog eens de finale, die ze weliswaar verloor.

Flipkens versus Maria, die mekaar nog nooit bekampten, is als derde match geprogrammeerd.

