Thomas Van der Plaetsen plaatst zich in Götzis voor het EK, ondanks hamstringblessure

Thomas Van der Plaetsen is zondag dertiende geworden op de tienkamp bij de Hypomeeting in het Oostenrijkse Götzis. Hij verzamelde 8.007 punten en plaatst zich zo voor het EK in Berlijn in augustus, waarvoor 7.915 punten nodig waren. De winst ging naar de Canadees Damian Warner. Hij scoorde 8.795 punten.

In het slot van de polsstokcompetitie in Götzis liep Van der Plaetsen een contractuurtje in de kuit op. Omdat hij zich absoluut wilde plaatsen voor het EK in Berlijn in augustus, nam hij het risico om toch de laatste twee proeven af te werken. Bij het speerwerpen beperkte hij zich tot één poging, en die was met 59m41 en een bijbehorende dertiende plaats best nog degelijk. Van der Plaetsen begon als nummer vijf aan de afsluitende 1.500 meter.

De 1.500 meter liep Van der Plaetsen aan een rustig tempo uit, enkel en alleen om zijn EK-kwalificatie veilig te stellen. Met 5:14.93 bleef hij bijna driekwart minuut boven zijn persoonlijk record, en hij viel terug naar de dertiende plaats. Op het EK in Berlijn, van 7 tot 12 augustus, verdedigt Van der Plaetsen zijn Europese titel.