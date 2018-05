Hammer Stavanger - 3 op 3 voor ongenaakbaar Mitchelton-Scott

Brussel - Mitchelton-Scott is de grote slokop van de Hammer Series in het Noorse Stavanger. De Australische ploeg won na de twee puntenkoersen zondag ook de Hammer Chase, de afsluitende ploegentijdrit.

In de Hammer Climb en de Hammer Sprint op vrijdag en zaterdag bleek Mitchelton-Scott al onverslaanbaar, en in de Hammer Chase over 48,7 kilometer zette de ploeg die status nog extra in de verf. Het vijftal Cameron Meyer, Lucas Hamilton, Daryl Impey, Roger Kluge en Damien Howson mocht beginnen met een voorsprong van dertig seconden op Team Sunweb, 58 op Team Sky, en meer dan een minuut op vier andere ploegen.

En die bonus breidde Mitchelton alleen maar uit. De ploeg had zijn voorsprong al snel uitgebouwd tot twee minuten, en kwam uiteindelijk 2:19 voor de tweede ploeg over de streep, goed voor dag- en eindwinst in de driedaagse. In de strijd voor de tweede plaats moest BMC nipt de duimen leggen voor Sunweb. Quick-Step Floors eindigde als vierde, Team Sky na een valpartij als vijfde.

Volgende week wordt het tweede luik van de Hammer Series afgewerkt in Nederlands Limburg.