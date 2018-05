Donald Glover, de man van het moment: “Gewoon een entertainer, dat is wel het laatste wat ik wil zijn”

Met beeldjes overladen tv-maker, rapper die de VS een geweten schopt én nieuwste ruimteheld in het ‘Star Wars’-universum. Als er één Donald momenteel scoort aan de andere kant van de Grote Plas, is het Donald Glover (34) wel. Toch blijft Glover zelf koel onder het plotse megasucces dat hem overvalt. “Veel zwarten in de VS hebben schrik om een misstap te begaan, omdat we zijn opgegroeid met een minderwaardigheidsgevoel”, zegt hij. “Dat besef houdt me mee met mijn voeten op de grond.”