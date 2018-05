Verrassing van formaat: Venus Williams overleeft eerste ronde Roland Garros niet

De eerste verrassing op de 111e editie van het vrouwentoernooi van Roland-Garros is een feit. De Amerikaanse Venus Williams (WTA-9) is er zondag niet in geslaagd de tweede ronde van het grandslamtoernooi te bereiken. In haar openingswedstrijd ging de voormalige nummer een in twee sets onderuit tegen de Chinese Wang Qiang (WTA-91).