Goffin ontsnapt in eerste ronde Roland Garros: landgenoot buigt 2-0 achterstand om in zege

David Goffin (ATP 8) heeft zich met grote moeite gekwalificeerd voor de tweede ronde op Roland Garros. Onze landgenoot kwam 2-0 achter tegen de Nederlander Robin Haase (ATP 44), maar Goffin toonde karakter en vocht terug. Uiteindelijk won hij met 3-2 (4-6, 4-6, 6-4, 6-1 en 6-0).

De Nederlander Robin Haase (ATP 44) leek vooraf geen al te lastige klant te mogen worden voor David Goffin, nummer acht op de wereldranglijst. Helaas voor Goffin bleek al snel dat de 31-jarige Haase zich niet zomaar zou laten opzijzetten. Al was het vooral Goffin die zichzelf de das omdeed met een stevig pak fouten. Onze landgenoot zag zijn opslag vaker gebroken worden dan hem lief was, al kon hij ook enkele keren terugbreken. Bij een 4-4 tussenstand duwde Haase door, waarna de eerste set naar de Nederlander ging: 6-4.

Goffin vecht terug, Haase klaagt over licht

Haase nam geen gas terug en opende de tweede set meteen met een break. Goffin kreeg zelf enkele breakpunten, maar kon die niet verzilveren. Haase liep zo weer iets uit. Later in de set brak Goffin dan toch eens door de opslag van de Nederlander, maar het mocht niet baten: ook de tweede set ging met 6-4 verloren. In de derde set werd Goffin dan toch eindelijk wakker: hij begon met een break en liet eindelijk wat beter spel zien. Haase kreeg ook enkele breakpunten, maar beging ook enkele fouten. Zo was het toch Goffin die de derde set pakte: andermaal was 6-4 het verdict.

De Nederlander Robin Haase verweerde zich kranig. Foto: Photo News

Haase voelde dat hij de controle over de wedstrijd verloor en ging meermaals bij de scheidsrechters klagen over de lichtomstandigheden, in een poging om het restant van de partij morgen te laten afwerken. In de vierde set zagen de toeschouwers eindelijk flitsen van de Goffin die we allemaal kennen. Haase kon nog één puntje halen, maar Goffin haalde met gemak de vierde set binnen: 6-1.

Mentaal overwicht

Het duurde lang voor de vijfde en beslissende set kon aanvangen. Haase probeerde immers uit alle macht om de vijfde set niet meer te laten doorgaan, maar die set ging uiteindelijk toch van start. Het mentale overwicht van Goffin kon niet duidelijker zijn: aces volgden elkaar in sneltempo op en Haase kon bijna geen bal raken. Met een droge 6-0 werd de partij beslist in het voordeel van Goffin, die doorstoot naar de tweede ronde maar dus erg goed wegkwam.