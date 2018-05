Amerikaanse onderhandelaars reizen naar gemilitariseerde zone om ontmoeting met Kim Jong-Un nieuw leven in te blazen

Een onderhandelingsteam onder leiding van de vroegere onderhandelaar Sung Kim is voor gesprekken met Noord-Korea naar de gemilitariseerde zone tussen beide Korea’s gereisd. Dit heeft de krant Washington Post bericht en zo heeft het State Department zondag bevestigd.

Sung Kim, vroeger Amerikaans ambassadeur in Zuid-Korea, is van zijn huidige post in de Filipijnen weggeroepen. Volgens de gezaghebbende krant had hij een ontmoeting met de Noord-Koreaanse viceminister van Buitenlandse Zaken Choe Son-hui.

Het Amerikaans team omvat ook vertegenwoordigers van de Nationale Veiligheidsraad en het Pentagon, aldus de Post.

“Wij blijven een ontmoeting tussen de (Amerikaanse) president (Donald Trump) en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un voorbereiden”, zegt woordvoerster Heather Nauert van het State Department in een communiqué. “Een Amerikaanse delegatie praat momenteel met Noord-Koreaanse functionarissen in Panmunjon” in de gedemilitariseerde zone tussen beide Korea’s.