Leopoldsburg -

Motorclub Red Devils, dat is een supportclub van de Hells Angels, gaat haar clubhuis in Leopoldsburg opdoeken. Dat nieuws heeft burgemeester Wouter Beke aan de redactie van TVL bevestigd. De Red Devils zitten als sinds 2017 in de garnizoengemeente. De motorbende zorgde in het verleden regelmatig voor overlast. Burgemeester Beke is tevreden met het nieuws. In de gemeente is geen plaats voor criminele motorbendes, zegt hij.