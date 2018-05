Door Zulte Waregem te kloppen, mag Genk deelnemen aan de tweede voorronde van de Europa League. Wat houdt dat precies in?

Eerste datum om te noteren, is die van de loting. Die vindt plaats op dinsdag 19 juni. Volgende datum die in de agenda van de fans thuishoort, is die van donderdag 26 juli. Op die dag begint Genk aan ...