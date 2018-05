Hasselt - Zondag hebben een duizendtal mensen op het domein van Kiewit gewandeld voor het klimaat. Ze deden dat tijdens de Walk for The Climate, die georganiseerd werd door Steven Terlaeken en Kevin Vleminx van de Klimaatzaak vzw. “We doen het voor onze kinderen”, vertellen de beide papa’s.

De organisatoren van The Walk for The Climate kregen tijdens hun wandeling heel wat steun van bekende Vlamingen die mee kwamen wandelen, iets vertellen over het milieu of er over zingen. Zo waren Karen ...