Bennett klopt Viviani en pakt derde ritzege tijdens chaotische slotetappe, Froome is eindwinnaar in de Giro

Sam Bennett heeft de 21ste en laatste etappe van de Giro d’Italia gewonnen. De Ierse spurtbom was te sterk voor naaste concurrent Elia Viviani en pakte zijn derde ritzege in deze Giro, al werd de etappe wel geneutraliseerd na klachten over het parcours. Chris Froome zag zijn roze trui niet meer in gevaar komen en is voor het eerst eindwinnaar in de Giro.

Enkel een wonder kon Chris Froome nog van zijn allereerste Girowinst houden. Het 115 kilometer lange parcours in Rome, verdeeld over 10 plaatselijke rondjes, leek immers geen enkel gevaar te houden. Tot vlak na de start de poppen ineens aan het dansen gingen: een pak renners klaagden over het gevaarlijke parcours en de organisatie besloot onder impuls van Froome om na drie rondes de etappe te neutraliseren. De rozetruidrager was zo al vroeg definitief zeker van eindwinst.

De ogen werden dan maar gericht op Elia Viviani, die op zoek ging naar een vijfde ritzege en zijn paarse puntentrui moest verdedigen. Ook Viviani kon zich echter al snel op het gemak voelen toen een omvangrijke kopgroep zich losscheurde uit het peloton en alle punten pakte aan de tussensprints. Chris Froome en Tom Dumoulin hadden zich toen al laten uitzakken en reden niet meer in het peloton. In het peloton maakten de gevaarlijke kasseien intussen enkele slachtoffersHelemaal voorin gingen Christopher Juul-Jensen (Mitchelton-Scott) en Viatcheslav Kuznetsov (Katusha-Alpecin) er samen vandoor.

Juul-Jensen en Kuznetsov moesten vechten tegen de blauwe QuickStep-trein van Viviani: een strijd die het moedige tweetal niet kon winnen. Ook de BORA-troepen van Sam Bennett, ook al goed voor twee etappezeges in deze Giro, meldden zich aan het front. Terwijl Chris Froome en co. al op 9 minuten achterstand volgden, ging voorin de laatste ronde in. Plots sloeg het noodlot toe voor topfavoriet Viviani, die met kettingproblemen uit de voorste gelederen verdween. Chaos alom, en plots sprongen vier renners weg: Ryan Mullen, Danny van Poppel, Florian Sénéchal en Tony Martin. Ook Mattia Cattaneo kwam het groepje nadien vervoegen.

Uiteindelijk kwam het toch tot een sprint, waarin Elia Viviani aanvankelijk perfect afgezet leek te worden door zijn sprinttrein. De paarsetruidrager kon het echter niet volhouden tot op de meet en moest de benen stilhouden, waardoor Bennett - die het nota bene zonder treintje moest stellen in de slotkilometer - met de etappezege ging lopen.