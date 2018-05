Autosector trekt aan alarmbel: “Groene autobelasting is catastrofaal voor bedrijfswagens”

De Belgische autosector heeft een open brief geschreven aan minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA). Ze uiten hun bezorgdheid over de dreigende verhoging van de autobelastingen, zo meldt De Tijd. “Verhoogde CO2-waarden betekenen hogere belastingen”, zo luidt het. “In het licht van de komende verkiezingen wordt dat het best vermeden.”

Vanaf september moeten nieuwe wagens voldoen aan de Europese CO2-testprocedure - ‘Worldwide Light Duty Test Procedure’ of kortweg WLTP genaamd. De nieuwe test is realistischer dan de huidige (‘New European Driving Cycle’), waardoor de CO2-waarden van nieuwe auto’s fors stijgen. Aangezien de autobelastingen op die CO2-waarden gebaseerd zijn, zullen die meestijgen.

En dat zou heel slecht nieuws zijn voor de sector van bedrijfswagens, aldus de Belgische autosector in een brief gericht aan federaal minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) en zijn regionale collega’s. Onder meer de autofederaties Febiac (invoerders), Traxio (verkopers) en Renta (leasing) ondertekenden de brief. “Een abrupte overgang naar een fiscaliteit op basis van de volledige WLTP-waarde zou catastrofaal zijn voor bedrijfswagens. Voor de sector én de gebruikers”, luidt het onder meer. “Er is vandaag al een fiscaal gunstige impact voor de overheid, ten nadele van de werknemers en werkgevers.”

Voor Vlaanderen gaat het om de zogenaamde belasting op inverkeerstelling (BIV), op federaal vlak zal vooral het voordeel alle aard, de fiscale aftrekbaarheid en de socialezekerheidsbijdrage van bedrijfswagens getroffen worden. Volgens De Tijd heeft die “fiscale onzekerheid” al een weerslag op de bestellingen van bedrijfswagens. “30 procent minder sinds begin april”, luidt het bij een invoerder.

Overgangsfase

De belastingen zullen echter niet meteen stijgen in september: de autoconstructeurs hebben een overgangsmaatregel bedongen. Die houdt in dat nieuwe auto’s tot eind 2021 niet alleen de nieuwe WLTP-waarde mogen tonen, maar ook nog een “vernieuwde” NEDC-waarde. De fiscus baseert zich voorlopig nog op die “oude” uitstootwaarde. Enig probleem: die nieuwe NEDC-waarden liggen ook al hoger dan de huidige.

In hun brief eisen de autofederaties dat Van Overtveldt “voor de zomer” bevestigt dat de vernieuwde NEDC-waarden zeker nog tot en met 2020 gelden. De minister zelf reageerde door de zeggen dat de overgangsfase zeker tot 2020 geldt. “Vanaf dan zal er voor nieuwe voertuigen alleen nog rekening worden gehouden met de WLTP-waarden. We willen een stijging van de factuur absoluut vermijden”, besluit hij.