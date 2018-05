Giro-organisatie neutraliseert slotrit na protest over parcours

De Giro zou de Giro niet zijn als er geen klachten waren over het parcours. In de slotetappe is dat er dit jaar alsnog van gekomen, met dank aan het parcours voor het veredelde slotcriterium in Rome. Veel renners - aangevoerd door roze trui Chris Froome - deden hun beklag over de gevaarlijke kasseien op de baan. De rit werd uiteindelijk geneutraliseerd.

Chris Froome nam zijn verantwoordelijkheid als roze trui op zich nadat verschillende renners klachten hadden over het parcours. Er hadden normaal tien plaatselijke rondes van 11,5 kilometer afgewerkt moeten worden in Rome, maar na drie rondes besliste de organisatie om de rit te neutraliseren.

De laatste zeven rondes worden nog afgewerkt, maar alle tijdsverschillen zullen geschrapt worden. Froome is zo dus al zeker van eindwinst in de Giro en liet zich met nog iets meer dan 50 kilometer van de finish uitzakken uit het peloton. Punten zullen wel nog toegekend worden aan de finish. De bekende Nederlandse journalist en ex-renner Thijs Zonneveld had alvast een duidelijke mening over deze farce. “Het is een drol op een slagroomtaart”, luidde zijn ludieke commentaar op Twitter.