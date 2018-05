Pech voor Mathieu van der Poel: WB-leider mountainbike komt zwaar ten val Nove Mesto

Mathieu van der Poel heeft de Wereldbekercross van Nove Mesto niet kunnen winnen. De Nederlander vertrok vooraan in de Wereldbekertrui en ging vol voor de zege. Hij hing met wereldkampioen Nino Schurter op kop toen hij een boomstronk verkeerd inschatte en over de kop ging. Kort nadien gooide Van der Popel de handdoek en stapte hij uit de race. De zege ging uiteindelijk naar Schurter.

Van der Poel en Schurter gingen er al in de eerste ronde vandoor, iets later kon Lars Förster de aansluiting maken. Halfweg koers voerde Schurter de druk op, Van der Poel maakte een foutje en viel hard op zijn pols.

Schurter kreeg de zege wel niet cadeau. Maxime Marotte en Anton Cooper kwamen aansluiten bij Schurter en Förster en die laatste was de enige die de wereldkampioen niet kon lossen. In een nipte spurt was Schurter toch net iets sneller. Jens Schuermans was op de 17e plaats de beste Belg.

Uitslag:

1. Nino Schurter (Zwi)

2. Anton Cooper (NZe)

3. Lars Förster (Zwi)

4. Manuel Fumic (Dui)

9. Jaroslav Kulhavy (Tsj)