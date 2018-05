Ochtendmens Peter Van de Veire presenteert zondag slotshow ‘Iedereen Tegen Kanker’: “Een liveshow zou wel wat vaker mogen”

De temperaturen pieken dit weekend, de zomer is in aantocht. Terwijl de televisiezenders stilaan overschakelen op zomermodus, moet Peter Van de Veire (46) nog even een tandje bijsteken. Over een week is hij opnieuw één van de stemmen van Marathonradio op MNM, maar reeds deze zondag presenteert hij op Eén de slotshow van Kom Op Tegen Kanker. “Mijn werk is behoorlijk intensief. Ik kan dit enkel volhouden door mezelf een stevige discipline op te leggen”, zegt Van de Veire. “In het begin deed ik dat niet, en ging mijn lichaam in alarmfase.”