Ricciardo wint GP van Monaco ondanks haperende motor, Vandoorne teleurstellend 14de

Daniel Ricciardo heeft de Grote Prijs van Monaco gewonnen. De Australiër moest driekwart van de race afwerken met een haperende motor in zijn Red Bull, maar eerste achtervolgers Sebastian Vettel (Ferrari) en Lewis Hamilton (Mercedes) konden hem in de nauwe straten van het prinsdom niet inhalen. Stoffel Vandoorne werd genekt door een slechte strategie en finishte slechts als veertiende.

De Grote Prijs van Monaco, ook wel het kroonjuweel van de F1-kalender genoemd, is Red Bull-terrein. Dat bleek eerder in het weekend al toen Daniel Ricciardo en Max Verstappen steevast bovenaan de tijdstabellen te vinden waren. Verstappen gooide zaterdag echter zijn eigen glazen in door in de slotminuten van de laatste vrije training te crashen. De monteurs konden de gehavende Red Bull van onze noorderbuur niet tijdig repareren voor de kwalificaties, waardoor Verstappen als 20ste en laatste op de grid stond. Teamgenoot Ricciardo deed wél wat van hem verwacht werd: zijn Red Bull op de eerste plek parkeren.

Geen drama bij de start

Bij de start ging voorin alles goed, ondanks het feit dat de muren in Monaco zeer dicht bij de rijders staan. Ricciardo behield zijn koppositie voor Vettel, Hamilton, Räikkönen en Bottas. In de achtergrond sloeg het noodlot echter toe bij het zo al geplaagde Williams-team: Lance Stroll kwam in aanraking met de Sauber van Marcus Ericsson en moest met een lekke band naar de pits, terwijl teammakker Sergey Sirotkin een stop/go-penalty kreeg omdat op de startgrid de banden te laat op zijn wagen gemonteerd waren.

Helemaal voorin opende Hamilton het strategische steekspel door al in ronde 13 naar binnen te komen voor nieuwe ultrazachte banden. Vettel volgde drie rondes later voor hetzelfde rubber, Ricciardo kwam in ronde 17 ook naar binnen voor ultrazachte banden. De volgorde tussen de drie bleef echter ongewijzigd: Ricciardo was nog steeds duidelijk de snelste man, terwijl Vettel en Hamilton moesten achtervolgen. In de achtergrond begon Max Verstappen intussen aan zijn inhaalrace. Hij maakte al snel plekken goed en kruiste ook even de degens met onze landgenoot Stoffel Vandoorne, maar dat gevecht werd beëindigd toen Vandoorne zijn pitstop maakte in ronde 21.

Opschudding bij Red Bull

Halverwege de race was er plots opschudding in het Red Bull-kamp. Ricciardo, op dat moment onbedreigd aan de leiding, meldde een probleem met zijn wagen. “Ik verlies vermogen”, luidde de ietwat bange radioboodschap. Dat er wat haperde aan de Red Bull werd al snel duidelijk toen Sebastian Vettel plots in Ricciardo’s spiegels opdoemde. De Duitser zette zijn ex-ploeggenoot onder druk, maar kon op de smalle baan geen inhaalmanoeuvre maken. Intussen kwam ook Hamilton een kijkje nemen, maar de regerende wereldkampioen kon zelf geen aanval wagen op Vettel. Räikkönen en Bottas vochten intussen om plek vier, maar ook daar kwamen geen inhaalacties.

Ricciardo had geen andere keuze dan te blijven rijden en hopen dat zijn gehavende Red Bull de finish zou halen. De andere Red Bull-rijder kwam intussen dicht bij de punten: Verstappen maakte zijn enige pitstop in ronde 48 en kwam weer naar buiten op plek elf. Ex-teamgenoot Carlos Sainz Jr. (Renault) ging al snel voor de bijl, waarna onze noorderbuur op zoek ging naar nummers zeven en acht Pierre Gasly (Toro Rosso) en Nico Hülkenberg (Renault). Fernando Alonso (McLaren) reed aanvankelijk voor het trio uit, maar zijn McLaren weigerde dienst met nog 24 rondes te gaan.

Klapper van thuisrijder Leclerc

De rijders leken zonder grote ongelukken binnen te lopen, maar zes rondes voor het einde ging het alsnog mis toen Charles Leclerc (Sauber) bij het uitkomen van de befaamde tunnel rechtdoor ging. Hij ramde daarbij de Toro Rosso van Brendon Hartley: beide rijders vielen uit en de virtual safety car moest de baan op. Even was het afwachten of de toppers een extra pitstop zouden riskeren, maar dat gebeurde niet. Ricciardo reed zo naar zijn tweede zege van het jaar en zijn allereerste in de GP van Monaco. Vettel werd tweede, Lewis Hamilton mocht als laatste man mee het podium op. Räikkönen, Bottas, Ocon, Gasly, Hülkenberg, Verstappen en Sainz vervolledigden de top tien.

Stoffel Vandoorne kende geen goede race. Onze landgenoot vertrok als twaalfde en verloor bij de start meteen een plek aan Sergey Sirotkin, die hij door de straf van die laatste overigens snel weer inhaalde. Nadien bleef onze landgenoot erg lang buiten op zijn eerste set banden. Na zijn enige pitstop kwam de Rumbekenaar pas als zeventiende weer de baan op: door de uitvalbeurten van teamgenoot Alonso, Leclerc en Hartley zou hij nog drie plekken winnen.