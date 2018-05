Fransman Coquard spurt naar de zege in slotetappe Ronde van België, eindzege is voor Jens Keukeleire

Jens Keukeleire heeft de Baloise Belgium Tour voor het tweede jaar op rij op zijn naam geschreven. De Belg van Lotto-Soudal verdedigde in de slotetappe met succes zijn leiderstrui. De slotrit ging naar Bryan Coquard (Vital Concept), die het snelste was in de massaspurt.

Na 22 kilometer trokken vijf renners op avontuur. Opvallend: het waren vijf landgenoten. Van Melsen (Wanty Groupe Gobert), Rickaert (Sport Vlaanderen Baloise), Molly (Belgian Cycling Team), Adams (Pauwels Sauzen-Vastgoedservice) en Stevens (Cibel) gingen ervandoor.

Het peloton liet begaan, in geen tijd bedroeg het verschil 4’30”. Lotto-Soudal controleerde de koers, een alweer ijzersterke Jelle Wallays knapte veel werk op. De vijf leiders bleven zo steeds in het vizier. Op iets meer dan 20 kilometer van de meet volgde vanuit het peloton een tegenaanval van Grivko, die Daan Soete mee kreeg. Ver zou hun poging echter niet dragen.

In de kopgroep kregen Stevens en Rickaert in de gaten dat het verloren moeite was, zij lieten zich inlopen. Enkele kilometers waren ook de drie overgebleven vluchters eraan voor de moeite. In de spurt was Coquard de snelste.

Coquard hield in een massasprint zijn landgenoot Christophe Laporte af. Roy Jans was de eerste Belg op de derde plaats. De Nederlander Bram Welten werd vierde, voor Kenny Dehaes. De Duitser André Greipel, winnaar van de eerste twee etappes, moest tevreden zijn met de achtste plaats.

Uitslag:

1. B Coquard

2. C. Laporte

3. R. Jans

Eindstand:

1. J. Keukeleire

Foto: BELGA

Keukeleire: “Had de eindzege niet verwacht”

Jens Keukeleire won voor het tweede jaar op rij de Ronde van België. “Dit is toch onverwacht. Ik wist dat ik goed was, maar toch had ik dit niet gedacht. Mooi om zo het tweede deel van het seizoen aan te vatten, na de pech met ziekte in het voorjaar. Ik heb hard gewerkt en dat rendeert. We waren hier met een goede ploeg. Dat ik hier al goed presteerde, zorgde er wel voor dat ik met extra enthousiasme aan de start stond.”

Bryan Coquard is blij met sprintzege: “Zo lang mogelijk gewacht”

In de slotetappe van de Baloise Belgium Tour heeft Bryan Coquard zondag zijn gram gehaald. De Fransman nam op de Eeuwfeestlaan van Tongeren de maat van iedereen. André Greipel werd netjes gebracht, maar zette zijn sprint van net iets te ver in. Christophe Laporte leek op weg naar de zege, maar dat was buiten pocketsprinter Coquard gerekend.

“De plaatselijke ronden hier in Tongeren leerden mij dat het een zeer verraderlijke sprint zou worden. Het liep wat bergop, dus het was noodzakelijk om zo lang mogelijk te wachten en dan alles te geven”, verduidelijkte Coquard. “Lotto Soudal stelde alles in het werk om André Greipel in de beste positie naar voor te brengen, maar hij verloor ineens snelheid waardoor Laporte vrij kwam. Ik kon netjes vanachter hem uitkomen en haalde het. Dit is mijn derde zege van het seizoen, nadat ik eerder al een rit won in de Ronde van Oman en in de Vierdaagse van Duinkerke. Ik ben dan ook blij dat ik de slotetappe van de Ronde van België mag bijschrijven op mijn erelijst”, besloot Coquard.