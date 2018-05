Hond bevrijd uit geparkeerde wagen bij 29 graden in Antwerpen

De hulpdiensten werden zaterdag rond 14.15 uur naar de Bredabaan in Merksem gestuurd voor een hond die in een geparkeerde wagen zat. De buitentemperatuur bedroeg op dat moment 29 graden.

Het dier kreeg wel nog verse lucht door een achterraam dat licht geopend was. Via dat raam kon de brandweer de achterdeur openen zonder schade. Een patrouille ving het dier op en gaf het water tot de eigenares zo’n half uur later arriveerde.

De vrouw voelde zich zeer schuldig. Er werd wel een proces-verbaal opgesteld voor dierenverwaarlozing.