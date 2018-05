Herakles verliest troostfinale van Euro Hockey League

Herakles heeft zondag in Amsterdam de troostfinale in de Euro Hockey League (EHL) verloren. Tegen Rotterdam stonden de Antwerpenaars aan de pauze 2-0 voor, maar op het einde van de partij stond er 4-5 op het scorebord. Zaterdag verloor Herakles haar halve finale met 2-6 van Nederlands kampioen Kampong.

Sanz del Campo (4.) opende al vroeg de score voor Herakles. Aangezien velddoelpunten dubbel tellen, was de ruststand 2-0. Rotterdam kon pas na de pauze reageren via een veldgoal van Hoedemakers (42.) en een strafcorner van Hertzberger (46.). Herakles kreeg nog hoop via een nieuwe goal van Sanz del Campo (50.), maar het was Van Dam (59.) die de partij in zijn definitieve plooi legde. Eindstand: 4-5.

Herakles dwong tijdens het paasweekend in Rotterdam zijn kwalificatie voor de Final Four af. Het team uit Lier versloeg toen in de achtste finales het Spaanse Atlètic Terrassa met 4-2, en rekende nadien in de kwartfinales af met een ander Spaans team. Polo de Barcelona werd toen na shoot-outs (7-6, 1-1 na reguliere speeltijd) geklopt.

Later zondag (om 16u00) volgt de finale van de EHL tussen Kampong en Bloemendaal.

"Wat zal dat deugd doen!" ?? @HeraklesHockey komt al vroeg in de wedstrijd op voorsprong! ?? #Final4 #EHL pic.twitter.com/XiBIF1dgpG — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 27 mei 2018