De Deense kroonprins wordt vijftig, en dat wordt negen dagen lang gevierd

Kroonprins Frederik van Denemarken is 50 geworden, en dat wordt in Denemarken negen dagen lang gevierd met heel wat evenementen. Zaterdagavond was er een galabanket waarop ook koning Filip en koningin Mathilde aanwezig waren.

Kroonprins Frederik van Denemarken is 50 geworden. De prins is in 2004 getrouwd met de Australische Mary Donaldson, die hij in 2000 ontmoette op de Olympische Spelen in Sydney. Het koppel heeft vier kinderen: Christian (12), Isabella (11) en de tweeling Vincent (7) en Josephine (7).

De vijftigste verjaardag van de prins wordt in Denemarken negen dagen lang gevierd met verschillende evenementen.

Zaterdag verscheen de kroonprins met zijn gezin en met Koningin Margrethe op het balkon van Paleis Amalienborg in Kopenhagen. En diezelfde avond was er een galabanket in Paleis Christiansborg, waarop heel wat gekroonde hoofden waren uitgenodigd. Ook koning Filip en koningin Mathilde waren aanwezig. Een verjaardagsfeestje in stijl dus!