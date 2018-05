Deelnemer gereanimeerd na 20 km door Brussel, 200 mensen hebben ter plaatse verzorging nodig

De hulpdiensten hebben één deelnemer moeten reanimeren na de 20 kilometer door Brussel. Hij of zij zou intussen stabiel zijn. Tien anderen moesten naar het ziekenhuis en ongeveer 200 deelnemers hadden ter plaatse verzorging nodig, zo meldt een woordvoerder van het Rode Kruis. Een twintigtal gevallen had duidelijk te maken met de hitte, gekoppeld aan de forse inspanningen. Een tiental mensen werd overgebracht naar een ziekenhuis voor verdere verzorging.

Rond 16.30 wordt een eindbalans in het vooruitzicht gesteld. Gewoonlijk worden bij zo een evenement 400 tot 700 deelnemers verzorgd, of eentje om de halve minuut.

Het Rode Kruis was met 430 vrijwilligers ter plaatse. Er waren zo’n 14 medische posten langs het parcours. Er was ook een bezemwagen die opgevers ophaalde en voorts stonden 12 ziekenwagens en drie medische interventiewagens ter beschikking.

Milder dan verwacht

De bijna 38.000 lopers van 128 verschillende nationaliteiten die zich hadden ingeschreven voor de 39 editie van de 20 kilometer door Brussel, hebben kunnen genieten van mildere weersomstandigheden dan voorspeld. Dat hebben de organisatoren van het loopevenement verklaard.

Premier Michel gaf het startschot. Rudi Vervoort, Europees Commissaris Marianne Thyssen en judokampioen Toma Nikiforov waren op de afspraak. Europees voorzitter Donald Tusk, vicepremier Alexander De Croo en Franstalig onderwijsminister Marie-Martine Schyns liepen mee. Ook slachtoffers van de terreuraanslagen in Brussel waren van de partij.

Er was een loden hitte voorspeld, maar in de praktijk viel het goed mee. Er werden 350.000 flesjes waren uitgedeeld. Er werd ook zonnebrandcrème uitgedeeld.

Fransman wint bij mannen, landgenote bij vrouwen

De Fransman Hassan Chahdi heeft zondag de overwinning op zak gestoken tijdens de 39e editie van de 20 km door Brussel. Chahdi won in de straten van de hoofdstad in een tijd van 1u02:56. Het podium werd vervolledigd door onze landgenoten Arnaud Dely (1u04:16) en Lander Van Droogenbroeck (1u05:05). Chahdi bereidt in Brussel het EK atletiek in Berlijn van eind augustus voor.

Bij de vrouwen was de zege voor triatlete Alexandra Tondeur (1u14:38). Tondeur liet Kim Geypen (1u16:46) en Amélie Saussez (1u17:44) achter zich.

Er namen zondag zo’n 40.000 lopers de start op de esplanade van het Jubelpark.