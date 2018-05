Dit 'snoephotel' is heel slecht voor je tanden

In Dallas is een nieuwe pop-up geopend: het Sweet Tooth Hotel. Het is een kuntsproject dat mensen wil meenemen naar een magische plek: een suikerzoet hotel vol snoep.

Het Sweet Tooth Hotel moet een plek van je dromen zijn. En dat is het zeker voor liefhebbers van zoet en snoep. In Dallas is een hotel ingericht dat volledig in het teken staat van snoep. Donuts als ramen, gigantische koelkasten waar je in kan lopen, muren vol snoep, wolken van suikerspin...

Het Sweet Tooth Hotel bestaat uit vijf kamers met elk een eigen suikerzoet thema. Het hotel is een pop-up en een kunstproject dat vooral wil boomen op Instagram. En dat lijkt goed te lukken, als je de vele foto's bekijkt die er al genomen zijn.

Een uur in het Sweet Tooth Hotel kost 20 dollar of 17 euro ongeveer. Wil je er een exclusieve nacht beleven, dan betaal je 2500 dollar of dus 2100 euro.