VIDEO. Straten in Lanaken staan blank na hevige hagelbui: bestuurders moeten noodgedwongen stoppen

Lanaken -

Momenteel staan meerdere straten in en rond Lanaken blank door een stevige regen- en hagelbui. In een filmpje is te zien hoe enkele bestuurders zich naar de zijkant van de rijbaan moeten begeven door de grote hagelbollen die uit de lucht vallen. De problemen zouden weliswaar nog meevallen. De brandweer is uitgerukt. Elders in Limburg is het voorlopig nog kalm.