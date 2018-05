ROLAND GARROS. Dimitrov rekent af met lucky loser, Svitolina stoot door na moeilijk duel

De Bulgaar Grigor Dimitrov (ATP 5) heeft zich zondag geplaatst voor de tweede ronde van Roland Garros, het tweede grandslamtoernooi van het jaar. Dimitrov rekende in drie sets (6-1, 6-4 en 7-6 (7/1)) af met de Egyptische lucky loser Mohamed Safwat (ATP 182). Bij de vrouwen had Elina Svitolina (WTA 4) het moeilijk tegen de Australische Ajla Tomljanovic (WTA 68). De Oekraïense won in twee spannende sets (7-5 en 6-3).

Safwat, de eerste Egyptische deelnemer aan Roland Garros sinds 1996, stond op de hoofdtabel na het afhaken van de Serviër Viktor Troicki (ATP 89) met rugproblemen. De lucky loser kwam er in de eerste set niet aan te pas tegen Dimitrov, die vorig jaar de Masters won maar op Roland Garros nooit verder dan de derde ronde kwam. Nadien kwam hij beter in zijn spel, maar Dimitrov serveerde toch uit in drie sets. In de volgende ronde wacht voor de Bulgaar de winnaar van het duel tussen de Chileen Nicolas Jarry (ATP 59) en de Amerikaan Jared Donaldson (ATP 57).

Svitolina zag in haar eerste duel haar Australische tegenstandster tot 5-1 uitlopen. De Oekraïense kon zich toen echter helemaal herpakken en liet Tomljanovic geen spelletje meer pakken in de eerste set. In de tweede set volstond één break voor de overwinning. Svitolina neemt het in haar tweede wedstrijd in Parijs op tegen de winnares van het duel tussen de Italiaanse Francesca Schiavone (WTA 265) en de Slovaakse Viktoria Kuzmova (WTA 84).

Nick Kyrgios moet verstek laten gaan

De Australiër Nick Kyrgios (ATP 23) heeft zondag laten weten verstek te moeten laten gaan voor Roland Garros, het tweede grandslamtoernooi van het jaar. De 23-jarige Kyrgios sukkelt al sinds februari met een elleboogblessure.

De Australiër had het in de eerste ronde in Parijs normaal gezien moeten opnemen tegen zijn landgenoot, kwalificatiespeler Bernard Tomic. Maar zover komt het dus niet. Kyrgios kampt al sinds de Davis Cup-ontmoeting met Duitsland in februari met pijn aan de elleboog. Hij gaf ook al forfait voor de voorbereidingstoernooien voor Roland Garros, in Estoril en Madrid.

"Ik heb er alles voor gedaan fit te zijn, maar de tijd was te kort", legde Kyrgios uit op Twitter. "Ik voel me niet klaar om een wedstrijd van vijf sets te spelen op gravel. Mijn medische staf heeft het ook afgeraden, omdat ik de voorbije twee maanden niet heb gespeeld. Het risico op een terugslag is nog te groot en met het oog op het grasseizoen wil ik dat risico niet nemen. Het goede nieuws is dat ik geen pijn meer heb. Ik werk ondertussen hard om terug te keren op het hoogste niveau in Stuttgart (9-17 juni)."