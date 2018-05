”Roze, roze, roze...” Geweldige reactie van meisje als haar schoenen veranderen van kleur

Schoenen die van kleur veranderen bestaan al even, maar dit meisje uit Deinze kijkt alvast haar ogen uit als haar nieuwe witte schoentjes langzaam veranderen in roze.

Schoenen die van kleur veranderen eens je ermee in de zon loopt, bestaan al een paar jaar. Vroeger blauw betaalde je je blauw, nu koop je in de supermarkt, waar je ze sinds deze week ze voor een appel en een ei vindt. Maar Kurt Naert-Segaert uit Deinze was er zich niet van bewust toen hij de schoentjes in zijn winkelkar legde. “Ik wou gewoon nieuwe schoenen voor mijn dochter, pas thuis merkten we dat het wel een speciaal paar was.” De ogen van dochter Oona vielen bijna uit haar kassen toen ze zag wat er met haar schoenen gebeurt als ze ermee in de zon gaat. “Roze, roze, roze, ...” scanderen vader en dochter terwijl ze met de schoenen naar buiten stappen en het “wonder” zich voltrekt. Sinds hij het filmpje online zette, krijgt Kurt een boel vragen over de schoenen. Al een paar jaar oud, maar misschien toch een hit deze zomer?