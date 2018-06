Je haat het of je kijkt er heel de winter naar uit: bikiniseizoen. Een mooie bikini vinden, is één ding, een exemplaar vinden dat ook nog eens comfortabel zit en voldoende ondersteuning biedt, een ander. Zo vind je de juiste bikini voor jouw boezem!

Kleine borsten

Heb jij een cup A of een kleine B? Grote, opvallende prints (bloemen of brede strepen bijvoorbeeld) voegen wat extra volume toe aan je bovenlichaam. Ook extra details zoals ruches en plooitjes geven je decolleté een boost. Bandeau-modellen of klassieke driehoekjes zijn perfect voor jouw lichaamsbouw. Balconette-modellen laat je dan weer beter links liggen.

Medium borsten

Een grotere B-cup of kleinere C-cup? Met deze borstmaat kan je alle kanten uit. Van triangel-model tot push-up, alles staat op jouw lijf geschreven. Tip: kies je voor een exemplaar met beugels, controleer dan of de top goed past. Prikken de beugels onder je oksels, dan heb je een te grote maat. Prikken ze tussen je borsten, dan heb je een te kleine maat.

Grote borsten

Grotere cupmaat dan een volle C? Comfort en ondersteuning zijn de belangrijkste eigenschappen van jouw perfecte bikini. Ronde cups (best met beugels), een extra band onder je borsten, stevige (halter)bandjes en dito elastiek aan de achterkant zorgen voor optimale ondersteuning. Besteed bij het passen extra aandacht aan het rugpand van je bovenstuk en let erop dat het niet hoger komt dan de beugels vooraan. Zo ben je er zeker van dat je borsten voldoende ondersteund worden.