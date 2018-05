Kimberley Zimmermann (WTA 323) heeft zondag het ITF-toernooi in het Italiaanse Caserta (gravel/25.000 dollar) op haar naam geschreven. Onze 22-jarige landgenote, het achtste reekshoofd, rekende in de eindstrijd na twee uur en een kwartier tennis in drie sets (1-6, 7-5 en 6-1) af met de 25-jarige Italiaanse Stefania Rubini (WTA 311), het zesde reekshoofd.

Het is voor Zimmermann haar tweede ITF-titel. Eerder won ze twee jaar geleden in eigen land al eens in Wanfercee-Baulet (10.000 dollar).