Artuur Peters pakt tweede zilveren medaille in Duisburg, meest succesvolle WB ooit voor België

Duisburg - Artuur Peters en Bram Sikkens mochten op de Wedaubaan van Duisburg de tweede Wereldbekerregatta van dit seizoen afsluiten met hun A-finale in de K1 500m.

Dit is nog geen Olympisch nummer, maar zou volgens headcoach en technisch directeur Bob Maesen wel in 2024 aan het Olympisch programma worden toegevoegd. Dit bleek ook duidelijk uit de interesse en de bezetting van die kwalitatief hoogstaande finale, want naast onze twee Belgen lagen ook regerend wereldkampioen Josef Dostal (Tsjechië) en WK-zilveren medaillewinnaar René Holten Poulsen (Denemarken) aan de start van die prestigieuze finale.

Artuur Peters had duidelijk de inspanningen van zijn vijf vorige races helemaal verteerd, want na 250m kwam onze tweevoudige vice-wereldkampioen U23 als eerste door. In de tweede wedstrijdhelft moest regerend wereldkampioen Josef Dostal alle zeilen bijzetten om onze landgenoot voorbij te snellen en te winnen met minder dan zeven tienden van één seconde voorsprong. Peters sloeg de ultieme aanval van vice-wereldkampioen René Holten Poulsen succesvol af en pakte dus op de Wedaubaan zijn tweede zilveren Wereldbekermedaille van het weeken. Jacob Schopf, dubbele wereldkampioen bij de juniores, won op zijn beurt het Duitse selectieduel tegen de tien jaren oudere landgenoot Marcus Gross. Op iets minder dan drie seconden na zijn ‘zilveren’ landgenoot peddelde de 22-jarige Bram Sikkens zich naar een puike achtste plaats, wat ook voor de Mechelaar, die het wildwater in ruilde voor de sprintraces, toch wel een opvallend Wereldbekerdebuut was.

De Belgische kajakdelegatie sloot deze Wereldbeker af met vier finaleplaatsen en legde daarin beslag op twee zilveren en één bronzen medaille. Het werd zo de meest succesvolle Wereldbekerregatta ooit voor ons land.

. Resultaten:

Seniores mannen.

A-finale:

K1 500m:

1. Josef Dostal (Tsj) 1:38.717

2. Artuur Peters (Bel) 1:39.405

3. René Holten Poulsen (Den) 1:39.928

4. Jacob Schopf (Dui) 1:39.960

5. Marcus Gross (Dui) 1:40.100

6. Murray Stewart (Aus) 1:40.353

7. Chrisjan Coetzee (ZAf) 1:41.561

8. Bram Sikkens (Bel)1:42.104

9. Aleksandr Sergeev (Rus)1:42.125

Jonathan Delombaerde sprint naar een derde plaats in B-finale

Jonathan Delombaerde trok zijn lessen uit de mindere prestatie, waarmee hij vorige week het eerste Wereldbekertoernooi in Szeged afrondde. Toen finishte hij achttiende, hetgeen toch een tegenvallend resultaat was. De Harelbekenaar trof op de Wedaubaan in Duisburg in de B-finale een Olympisch finalist en twee WK-finalisten aan en verder nog twee sprinters die hem op het WK in 2017 in de B-finale vooraf gingen. Voor Delombaerde was deze B-finale dus een uitgelezen kans om zich in de kijker te peddelen en dat deed de West-Vlaming met verve.

Hij finishte derde na Jonathan Schofield, die de B-finale al in Szeged won, en de Canadees Mark De Jonge, zevende in Rio. Onze landgenoot hield de Argentijn Voisard en de Italiaan Migliolo achter zich en die waren de nummers acht en negen in de WK-finale. Hij sluit deze editie in Duisburg dus af met een eervolle 12de plaats op 45 kajakkers.

Senioren mannen.

K1 200m: B-finale (10de tot 18de plaats):

1. Jonathan Schofield (GBr) 35.649

2. Mark De Jonge (Can) 36.013

3. Jonathan Delombaerde (BEL) 36.060

4. Matteo Miglioli (Ita) 36.307

5. Aleksandr Sergeev (Rus) 36.387

6. Filip Svab (Tsj)36.568

7. Sergei Tokarnitskyi (Kaz)36.619

8. Ruben Rezola Voisard (Arg) 37.145

9. Niklas Vettanen (Fin) 37.198

Jonathan Delombaerde (Harelbeke KV) sluit zijn tweede Wereldbekertoernooi af met een 12de plaats op 45 kajakkers.