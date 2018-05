Europees record in het vizier: Nafi Thiam wint nu ook het verspringen in Götzis

Nafi Thiam heeft op de Hypomeeting in het Oostenrijkse Götzis na het hoogspringen ook het verspringen gewonnen. Ze benaderde het Belgisch record tot op één centimeter, en vloog naar een nieuw persoonlijk record van 6m62. Haar voorsprong op het schema voor haar eigen Belgisch record zevenkamp bedraagt nu al 75 punten.

Lees ook: Thiam vestigt nieuw wereldrecord hoogspringen in zevenkamp: “Ongelooflijke dag”

Wie dacht dat Thiam het op de tweede dag wel wat lastiger zou krijgen, kwam bedrogen uit. Haar eerste sprong in de verspringbak was met 6m47 meteen uitstekend. Bij de tweede poging vloog ze naar de winst en een nieuw persoonlijk record van 6m62, tevoren stond dat op 6m58. Thiam benaderde het Belgisch record van Sandrine Hennart tot op één centimeter, en overschreed de limiet voor het EK in Berlijn, die op 6m60 staat. Ook Hanne Maudens deed het goed. Ze werd zevende met 6m36 en schuift op naar de zevende plaats.

De voorsprong van Thiam op de Amerikaanse nummer twee Erica Bougard bedraagt nu 126 punten. Als de Naamse olympische kampioene in de resterende twee proeven haar persoonlijke records evenaart, verbetert ze het Europees record met 56 punten. Het record van de Zweedse Carolina Klüft van 7.032 punten komt met andere woorden in het vizier, maar dan moet Thiam in het speerwerpen wel in de buurt komen van haar eigen spectaculair Belgisch record van 59m32.