Traantjes bij de huwelijksspeech van Meghan Markle: "Ik heb mijn prins eindelijk gevonden"

Er zijn nieuwe details gelekt over de speech van Meghan Markle op de huwelijksreceptie vorige week. De kersverse bruid droeg een gedicht voor en de gasten (en de prins) waren tot tranen toe geroerd.

De huwelijksreceptie 's avonds vond plaats in Frogmore House en was exclusief voor een 200-tal genodigden, vooral dichte vrienden en familie. Daar gaf Meghan Markle een heel emotionele speech, volgens een aantal aanwezigen.



Normaal is het de traditie dat de vader van de bruid een woordje zegt. Maar aangezien Meghan Markle het niet zo voor tradities heeft en haar vader, Thomas Markle, niet op het huwelijk was, nam ze zelf het woord.

Volgens Katie Nicholl, royal verslaggever, was de speech een heel emotioneel eerbetoon aan de prins, aan de koninklijke familie en aan haar eigen mama, Doria Ragland.

"Ik heb eindelijk mijn prins gevonden", zei ze. Ze sprak ook over de liefde op het eerste gezicht en droeg, als een echte actrice, een gedicht voor. "Meghan stal volledig de show", zei een van de gasten volgens verschillende Britse media. "Iedereen had tranen in de ogen, ook prins Harry."

Ook prins Harry gaf een speech. Hij had het over het 'goede team' dat ze waren. En hij prees haar ook dat ze zo goed en elegant omging met alle controverse en spanningen rond het huwelijk.