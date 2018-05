Zalmprijs explodeert wereldwijd

De prijs van de Noorse zalm is in vijf jaar tijd zowat verdrievoudigd. Dat is eerst en vooral een gevolg van de sterk toegenomen vraag in groeilanden, maar ook de zalmkweek zelf kreeg het de voorbije jaren hard te verduren.

‘Er valt vandaag in Noorwegen meer geld te verdienen met zalm dan met olie.’ De boutade is van Gino De Decker, zaakvoerder van de Zeebrugse visgroothandel Eurofish, maar ze geldt eigenlijk net zo goed voor zalm uit andere grote productielanden dan Noorwegen. ‘Tien jaar terug schommelde de inkoopprijs voor een kilo Noorse zalm rond de 3,5 euro’, klinkt het. ‘Vandaag betaal ik al 9,3 euro. Merkwaardig genoeg blijft die peperdure zalm toch bijzonder populair bij de Belgische consument: tong is bij ons nog altijd de meest verkochte vissoort, gevolgd door kabeljauw en vervolgens zalm. Terwijl je vandaag in de winkel toch al gemakkelijk 25 euro voor een kilo neertelt.’

Cijfers van het Noorse instituut voor de statistiek geven zelfs een nog iets sterkere prijsstijging aan: schommelde de prijs van een kilo Noorse zalm in 2013 nog rond de 25 kronen, dan is die vandaag de hoogte ingeschoten tot 76 kronen. Volgens Gorjan Nikolik, een analist gespecialiseerd in seafood bij Rabobank International, is de verklaring dubbel. In de eerste plaats is de vraag naar zalm de voorbije jaren sterk toegenomen, en dan vooral in groeilanden zoals China en Brazilië. De vissoort wordt bovendien verwerkt in een aantal duurdere delicatessen zoals blinis of sashimi, en ook die kennen een almaar grotere populariteit.

Tot overmaat van ramp moesten de zalmkwekers in 2016 ook afrekenen met een aantal parasieten en ziektes, gaande van de zeeluis in Noorwegen tot een invasie van giftige rode algen in Zuid-Amerika. Daardoor viel de productie sterk terug, niet alleen in Noorwegen, de grootste producent ter wereld, maar ook in Chili, de mondiale nummer twee.

Gezond imago

Zalm geniet een bijzonder gezond imago, onder meer dankzij de sterke concentratie aan omega 3-vetzuren. ‘Andere vissoorten zoals haring hebben diezelfde troeven, maar zijn door hun smaak en samenstelling toch een stukje minder toegankelijk. Dat verklaart de nog steeds toenemende populariteit van zalm’, klinkt het bij Yoke Vandepitte, zaakvoerster van invoerder Pittman Seafoods. ‘De prijzen zijn de voorbije jaren pijlsnel de hoogte ingeschoten en de productie kan niet volgen. Wijzelf voeren onze zalm vooral in uit Noorwegen en Chili, en we stellen vast dat de zalmkweek in beide landen steeds strenger gereglementeerd is. Vooral om de uitbraak van allerlei ziektes en epidemieën te voorkomen. Voor de producent is dat goed nieuws, want in beide landen kunnen we nu 100 procent gegarandeerd antiobiotica-vrije zalm aankopen.’

‘De keerzijde van die medaille is dat er voor de komende jaren geen belangrijke productiegroei inzit. Recente projecties gaan uit van maximaal 6,7 procent extra voor de volgende twaalf maanden. Vergeet ook niet dat het hele kweekproces van een zalm drie jaar aansleept: het duurt dus wel even alvorens extra licenties zich vertalen in een hoger marktaanbod.’

De stijgende vraag naar vis in een aantal groeilanden, en dan vooral in Azië, beperkt zich overigens niet alleen tot zalm. Ook andere vissoorten zoals kreeft of krab kunnen daar op almaar meer belangstelling rekenen. ‘Het ligt dus in de lijn der verwachtingen dat ook die vissoorten de volgende jaren een stukje duurder zullen worden’, geeft Vandepitte nog aan.