Jaar na aanslag in Manchester brengt Ariana Grande klein maar blijvend eerbetoon aan de slachtoffers

De aanslag op de fans van Ariana Grande tijdens haar concert in Manchester is ondertussen een jaar geleden, maar duidelijk nog niet vergeten. Dat maakt de zangeres duidelijk op Instagram, waar ze haar nieuwste tattoo toont: een bij, het symbool van Manchester.

Op 22 mei vorig jaar raakten 59 mensen gewond en lieten 22 anderen het leven na een ontploffing tijdens het concert van Ariana Grande in Manchester. In de nasleep van de aanslag verzamelde Grande haar vrienden in Hollywood voor een benefietconcert dat nauwelijks enkele weken na de aanslag al plaatsvond. Ze bezocht ook enkele slachtoffers in het ziekenhuis. Een jaar na de feiten is ze hen duidelijk niet vergeten.

“Forever”, schrijft de zangeres bij een foto van haar nieuwste tattoo: een bij, het symbool van Manchester en van de golf van solidariteit die volgde op de aanslag.