Fotografe toont vrouwen kwetsbaar: zonder make-up en met acne

Datgene wat we normaal proberen te verbergen, wil fotografe Sophie Harris-Taylor net tonen. Geen make-up, geen photoshop maar vrouwen met acne, eczema, psoriasis of littekens. "Vrouwen op hun kwetsbaarst dus, waar toch heel veel kracht van uitgaat."

De vrouwen die de Londense fotografe Sophie Harris-Taylor portretteert, stellen zich bijzonder kwetsbaar op. Zonder make-up worden ze gefotografeerd met de focus op hun acne, eczema, psoriasis of littekens. De foto's kaderen in de reeks 'Epidermis', waarmee de fotografe het taboe wil doorbreken.

"Voor deze reeks liet ik me inspireren door mijn eigen jeugd. Tot ergens in mijn twintigste had ik last van acne en heel weinig zelfvertrouwen. Ik dacht te veel dat schoonheid bepaald werd door perfectie. Maar dat is niet zo. De vrouwen die ik voor Epidermis fotografeer, zijn allemaal prachtig en krachtig, net omdat ze zich zo kwetsbaar opstellen."

De fotografe vond haar modellen via Instagram. Het zijn vrouwen die eerder al op sociale media openlijk hun oneffenheden hebben getoond. Heel veel van deze vrouwen verlieten nooit eerder hun huis zonder make-up.

"Ik hoop dat ik zo het taboe kan doorbreken. Acne is niet vuil of walgelijk, en heeft ook niet met een slechte hygiëne te maken. Het is vooral ook niet iets waar we ons voor moeten schamen."