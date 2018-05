Tot 30 graden, maar toch kritiek op uitdelen van 300.000 flesjes water op 20 kilometer door Brussel

“Hypocriet.” Zo noemen de milieuorganisaties Conscious Crew en Recycling Netwerk Benelux de beslissing van de producent van Spa om zondag ruim 300.000 flesjes water uit te delen aan de deelnemers van de 20 kilometer door Brussel. “Je bouwt je imago op rond milieuvriendelijkheid, maar deelt dan wel 300.000 flesjes uit die bedoeld zijn om na enkele minuten alweer weg te gooien”, luidt het. “Een schrijnend voorbeeld van het verkoopmodel van wegwerp.”

Met maxima tot 30 graden Celsius wordt het zondag een broeiend hete editie van de 20 kilometer door Brussel. De naar schatting ongeveer 40.000 deelnemers zullen dus de nodige afkoeling gebruiken en zullen meer dan waarschijnlijk erg blij zijn met het gratis water dat uitgedeeld wordt.

Toch is niet iedereen even blij met de actie van Spa-producent Spadel. Vooral bij Conscious Crew en Recycling Netwerk Benelux is de verdeling in het verkeerde keelgat geschoten. “Het jaarlijkse hoogtepunt uitdelen van plastic wegwerpverpakkingen valt dit jaar binnen Mei PlasticVrij”, klagen ze aan in een persbericht. “Als die flesjes in een openbare vuilnisbak belanden, gaan ze naar de verbrandingsoven. Als ze in de berm belanden, is het opruimen van die troep voor rekening van de stadsreinigingsdiensten – en dus de belastingbetalers. Wanneer ze niet worden opgeruimd, komen ze via onze waterstromen uiteindelijk in de plastic soep terecht.”

“Ironisch”

Als tegenactie gaan de beide milieuorganisaties de deelnemers zondag gratis een hervulbare waterfles aanbieden in ruil voor een Spa-wegwerpflesje. Ondertussen roepen de beide ngo’s Spadel ook op om haar verzet tegen het statiegeld (gedelegeerd bestuurder Marc de Bois sprak zich eind maart nog laatdunkend uit over het systeem, nvdr.) te laten vallen. “Het bedrijf beweert dat alle uitgedeelde flessen van 100 procent gerecycleerd materiaal gemaakt zijn. Dat is erg goed natuurlijk, maar wel ironisch dat het bedrijf de grondstof voor die flessen moet halen met landen met een statiegeldsysteem”, klinkt het nog.

De organisatie van de 20 kilometer door Brussel verdedigt zich tegen de kritiek door te zeggen dat er 60 vuilnisbakken langs het parcours staan. “En glazen flessen, die zijn nu eenmaal te gevaarlijk om uit te delen.” Om de deelnemers af te koelen voorziet de Brusselse brandweer ook nog in drie watergordijnen. Het Rode Kruis heeft 14 opvangpunten en 400 hulpverleners langs het parcours staan.

128 nationaliteiten

Het startschot van de 20 kilometer door Brussel wordt om 9.35 uur gegeven voor de atleten met een handicap. Om 10 uur is het dan aan de eliterenners, waarna om de vijf minuten in verschillende golven de overige duizenden lopers aan hun tocht beginnen. Voor het startschot zijn heel wat prominenten aanwezig zoals Europees kampioen judo Toma Nikiforov, Europees president Donald Tusk en premier Charles Michel (MR), die vorig jaar gehoorschade opliep bij het startschot.

Onder de 40.000 lopers zijn liefst 128 verschillende nationaliteiten. Honderden organisaties bundelen ook opnieuw de krachten om samen te lopen voor vele goede doelen. Zo loopt vicepremier Alexander De Croo (Open VLD) samen met het team van de Verenigde Naties voor gendergelijkheid.