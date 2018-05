Favoriete designer Kate Middleton heeft felle kritiek op de bruidsjurk van Meghan

Designer Emilia Wickstead noemt de trouwjurk van Meghan Markle een 'rip-off' van haar eigen ontwerp. Dat is opmerkelijk, zeker omdat de ontwerper een van de favorieten van Kate Middleton is.

Deze week zette het team van ontwerper Emilia Wickstead een foto online van een van de bruidsjurken uit de collectie. De designer vond de Givenchy-jurk van Meghan Markle een kopie van haar eigen ontwerp.

Emilia Wickstead uitte meteen felle kritiek op de bruidsjurk van Meghan Markle. Ze vond het niet alleen een kopie, ze vond ook dat de jurk te los zat en dat de pasvorm niet goed was. "Als je een eenvoudig design kiest, dan moet de jurk perfect zitten." Wickstead had ook kritiek op het 'simpele' kapsel van de hertogin. "Het was een Royal Wedding for God's Sake!", zegt ze aan Daily Mail.

Emilia Wickstead has low-key said Meghan Markle's royal wedding dress was a copy https://t.co/T7dYeeI2Yr — Cosmopolitan UK (@CosmopolitanUK) 25 mei 2018

De jurken lijken inderdaad een heel klein beetje op elkaar maar toch is de felle kritiek opmerkelijk. Zeker omdat Emilia Wickstead een ontwerper is die Kate Middleton graag en veel draagt. Ook Meghan Markle werd al eerder in een mantelpak van Wickstead gespot.