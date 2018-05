De verwaarloosde honden die vrijdagmorgen werden binnengebracht bij de Mechelse Dierenbescherming, stellen het gezien de situatie vrij goed. De dienst Dierenwelzijn zal binnenkort beslissen of ze geadopteerd kunnen worden.

Vrijdagmorgen werden in Bonheiden twintig zwaar verwaarloosde honden in beslag genomen. In eerste instantie leek het om Tibetaanse terriërs te gaan, maar nu blijken er ook een poedel, pekinees en verschillende ...