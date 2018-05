WNBA. Indiana Fever en Hind Ben Abdelkader lijden vijfde nederlaag op rij

Indiana Fever en Hind Ben Abdelkader hebben zaterdag in de WNBA een 86-77 nederlaag geleden bij Connecticut Sun. Het was de vijfde verliespartij op vijf speeldagen voor Indiana. Het team staat dan ook gedeeltelijk laatste in de Eastern Conference.

Hind Ben Abdelkader (22) speelde bij de bezoekers 21 minuten mee. Ze was goed voor twee rebounds, één interceptie, één assist, twee maal balverlies en twee persoonlijke fouten.

De volgende wedstrijd voor Indiana Fever staat volgende week zaterdag op het programma, op bezoek bij co-rode lantaarn New York Liberty.

Abdelkader, die het voorbije seizoen in Turkije bij Hatay actief was, speelt haar eerste WNBA-seizoen. Ze is de enige Europese in het jonge team van Indiana.